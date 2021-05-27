İsviçreli turist 7 bin kilometre pedal çevirip Hakkari'ye ulaştı - Son Dakika

İSVİÇRE'nin Neuchatel bölgesinde yaşayan Louis Cornelli (43), bisikletiyle çıktığı Türkiye turu kapsamında 6 ayda 7 bin kilometre pedal çevirerek Hakkari'ye ulaştı. İsviçreli turist Cornelli, dağları ile meşhur Hakkari'yi merak ettiği için geldiğini, buradaki dağların ülkesindeki Alp Dağları'na benzediğini söyledi.

İsviçre'nin Neuchatel bölgesinde yaşayan Louis Cornelli, 6 ay önce uçakla İzmir'e geldi. Türkiye'nin zengin kültürüne hayran kaldığı için bisikletiyle İzmir'den yola çıkan Cornelli, 6 ayda birçok il ve ilçeyi gezdi. Bisikletiyle yaklaşık 7 bin kilometre pedal çeviren İsviçreli turist Cornelli, dağları ile meşhur Hakkari'yi merak ettiği için geldiğini, buradaki dağların ülkesindeki Alp Dağları'na benzediğini söyledi.