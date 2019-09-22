İsviçreliler 5G'yi protesto etti: Sağlığa zararlı, referanduma gidilsin

İsviçre'nin başkenti Bern'de binlerce kişi cep telefonlarında kullanılan 5G teknolojisini insan sağlığına zararlı olduğu gerekçesiyle protesto etti.



Parlamento binası önünde toplanan kalabalık hızlı internet erişimi sağlayan ve ülkenin birçok noktasına inşa edilen 5G baz istasyonlarının insan sağlığına olan etkilerinin yeterince araştırılmadığını ve yeni anten kurulumuyla ilgili çalışmaların sonlanması gerektiğini açıkladı. Protesto gösterisini düzenleyen sivil toplum örgütü Frequencia Başkanı Tamlin Schibler Ulmann "5G teknolojisinin birçok kişi tarafından kabul görmemesi, bu teknolojinin kontrolsüz bir biçimde sunulduğunun en büyük göstergesi" ifadelerini kullandı.