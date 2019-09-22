Son Dakika Haberleri: İsviçreliler 5G'yi protesto etti: Sağlığa zararlı, referanduma gidilsin
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İsviçreliler 5G'yi protesto etti: Sağlığa zararlı, referanduma gidilsin

1 saat önce

İsviçre'nin başkenti Bern'de binlerce kişi cep telefonlarında kullanılan 5G teknolojisini insan sağlığına zararlı olduğu gerekçesiyle protesto etti. Ülkede şimdiye kadar 334 adet 5G baz istasyonu kurulmuştu

İsviçreliler 5G'yi protesto etti: Sağlığa zararlı, referanduma gidilsin, System.String[]

İsviçre'nin başkenti Bern'de binlerce kişi cep telefonlarında kullanılan 5G teknolojisini insan sağlığına zararlı olduğu gerekçesiyle protesto etti.


Parlamento binası önünde toplanan kalabalık hızlı internet erişimi sağlayan ve ülkenin birçok noktasına inşa edilen 5G baz istasyonlarının insan sağlığına olan etkilerinin yeterince araştırılmadığını ve yeni anten kurulumuyla ilgili çalışmaların sonlanması gerektiğini açıkladı. Protesto gösterisini düzenleyen sivil toplum örgütü Frequencia Başkanı Tamlin Schibler Ulmann "5G teknolojisinin birçok kişi tarafından kabul görmemesi, bu teknolojinin kontrolsüz bir biçimde sunulduğunun en büyük göstergesi" ifadelerini kullandı.

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İsviçre, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 05:15 
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