İsviçreliler Noel tatili öncesi marketlere adeta akın etti - Son Dakika

İsviçreliler Noel tatili öncesi marketlere adeta akın etti

23.12.2020 20:53
İsviçreliler Noel tatili öncesi marketlere adeta akın etti, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınamadığı İsviçre'de halk, Noel tatili öncesi süpermarketlere adeta akın etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınamadığı İsviçre'de halk, Noel tatili öncesi süpermarketlere adeta akın etti.

26 kantondan oluşan ve nüfusu 8,5 milyon olan ülkede, Federal Hükümet ve kantonların aldığı tüm önlemler salgınının hızını durdurmakta yetersiz kalıyor.

Kantonlarda ve ülke genelinde uygulamaya konulan çeşitli kısıtlamalara rağmen İsviçre'de haftalardır günlük Kovid-19 vaka sayısı 5 bin, vefat sayısı da 100 civarında seyrediyor.

Ülkede son 24 saatte 5 bin 33 yeni vaka tespit edildi, 98 kişi yaşamını yitirdi.

İsviçre'de şimdiye kadar toplam 423 bin 299 Kovid-19 vakası kaydedildi, 6 bin 431 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

Öte yandan, ülkenin ikinci büyük kenti Cenevre'de halk süpermarketler önünde yoğun kuyruk oluşturdu.

Noel tatili öncesi gıda alışverişi yapan İsviçreliler rafları boşalttı.

Bazı alışveriş merkezlerinin önünde de sokak sanatçıları şarkılar söyledi.

Hükümet, İsviçre, Noel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsviçreliler Noel tatili öncesi marketlere adeta akın etti - Son Dakika


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