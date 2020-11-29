İsviçreliler "şirketler yurt dışındaki eylemlerinden sorumlu tutulsun" teklifine "hayır" dedi - Son Dakika

İsviçreliler "şirketler yurt dışındaki eylemlerinden sorumlu tutulsun" teklifine "hayır" dedi

29.11.2020 23:53
İsviçreliler

İsviçre'de halk, ülkede faaliyet gösteren şirketlerin yurt dışındaki eylemlerinden sorumlu tutulmasını öngören teklifi bugün yapılan referandumda reddetti.

İsviçre'de halk, ülkede faaliyet gösteren şirketlerin yurt dışındaki eylemlerinden sorumlu tutulmasını öngören teklifi bugün yapılan referandumda reddetti.

Ülke çapında yapılan 2 halk oylamasının sonuçları belli oldu.

Referandumda sürpriz olmadı. Merkezleri İsviçre sınırı içinde bulunan tüm şirketlere özellikle insan hakları, çocuk işçi çalıştırılması ve çevresel standartlara uyulması konusunda ağır yükümlülükler getirilmesini talep eden düzenlemeye halk "hayır" dedi.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde referanduma götürülen teklif, halk oylarının yüzde 50,7'sini almayı başardı. Ancak bu sonuca rağmen, teklif 26 kantonun çoğunda reddedildiği için kabul görmedi.

Ülkede Almanca konuşulan kantonlarda halkın teklife "hayır", Fransızca konuşulan kantolar da ise "evet" oyu verdiği görüldü.

Bu sonuçla birlikte ülkedeki şirketler, yurt dışındaki eylemlerinden sorumlu tutulmayacak.

Hükümet teklife karşı çıktı

İlk kez 2016 tarihinde gündeme getirilen teklife göre, İsviçre merkezli şirketlerin yurt dışında on yıllardır insan hakları ihlallerinde bulunduğu, çevreye zarar verdiği, çocuk işçilerin çalıştırıldığı ve nehirleri zehirledikleri belirtiliyordu.

Federal hükümet ve şirketler bu düzenlemeye karşı çıkmış, insan hakları örgütleri ve Yeşiller başta olmak üzere bazı siyasi partiler teklife destek vermişti.

Medyaya eleştiri

Teklife hayır oyu verilmesinin ardından aktivistler yaptıkları açıklamalarda, halk oylamasında İsviçre medyasını taraf tutmakla suçladı.

Öte yandan, ülkede yapılan diğer bir referandumda ise "Savaş malzemesi üreticilerinin finansmanının yasaklanması" teklifi halk tarafından yüzde 57,4 ile reddedildi.

Referandum öncesi yapılan kamuoyu araştırmalarında her iki teklifin de kabul edilmeyeceği öngörülüyordu.

Nüfusu 8,6 milyona ulaşan ve 26 kantondan oluşan İsviçre, ülkede sık sık yapılan referandumlar aracılığıyla doğrudan demokrasi ile yönetiliyor.

İnsan Hakları, İsviçre, Çocuk, İşçi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsviçreliler 'şirketler yurt dışındaki eylemlerinden sorumlu tutulsun' teklifine 'hayır' dedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı F.Bahçe yöneticisi Alper Pirşen'den çok sert hakem tepkisi: Beşiktaş ve TFF bu eserinden utanmalı Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ve grip arasındaki farkları gösteren bir görsel paylaştı Kısıtlamayı ihlal eden kişi, ceza kesilince polisi tehdit etti: Ben de boş adam değilim, bu cezayı bozdururum Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! Yeni kısıtlamalar gelecek mi? CHP'li ilçe başkanının cinsel istismarına uğrayan genç kızın tüyler ürperten ifadesi ortaya çıktı Hollywood filmlerinden sıkılanlara! İşte dünya sinemasının 10 şaheser filmi Son Dakika: Türkiye'de 29 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 29 bin 281 yeni vaka tespit edildi
Fenerbahçe'nin, ezeli rakiplerine karşı Kadıköy'deki tüm yenilmezlik serileri sona erdi Fenerbahçe'nin, ezeli rakiplerine karşı Kadıköy'deki tüm yenilmezlik serileri sona erdi         
23:22
Barışmayı kabul etmediği husumetlisinin evine kurşun yağdırdı Barışmayı kabul etmediği husumetlisinin evine kurşun yağdırdı         
22:41
Kadıköy galibiyetinin ardından Sergen'den itiraf! Oyuncularıyla yaptığı konuşmayı anlattı Kadıköy galibiyetinin ardından Sergen'den itiraf! Oyuncularıyla yaptığı konuşmayı anlattı         
22:25
Irak'ta füze saldırısı düzenlenen petrol rafinerisinde yangın çıktı Irak'ta füze saldırısı düzenlenen petrol rafinerisinde yangın çıktı         
22:17
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye maç sonu üç gönderme birden Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye maç sonu üç gönderme birden         
21:54
Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop hayatını kaybetti Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop hayatını kaybetti         
21:43
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı, aşkını ortaya çıkardı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı, aşkını ortaya çıkardı         
21:24
17 yaşındaki genç kız, evinde başından vurulmuş halde ailesi tarafından ölü bulundu 17 yaşındaki genç kız, evinde başından vurulmuş halde ailesi tarafından ölü bulundu         
21:00
Pasaport harçlarına zam geldi! İşte yeni fiyatlar Pasaport harçlarına zam geldi! İşte yeni fiyatlar         
19:12
Koronavirüs henüz bitmeden İngiltere'de kuş gribi salgını patlak verdi Koronavirüs henüz bitmeden İngiltere'de kuş gribi salgını patlak verdi         
17:52
Hezimete uğrayan Paşinyan'dan tarihi itiraf: Azerbaycan'la savaşacak gücümüz kalmadı Hezimete uğrayan Paşinyan'dan tarihi itiraf: Azerbaycan'la savaşacak gücümüz kalmadı         
16:16
54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı 54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı         
14:29
Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak         
10:56
Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi         
10:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim         
09:50
Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın         
08:02
Kendisine Kendisine "Yatakta iyi değil" diyen modele, ünlü oyuncu Halle Berry'den iddialı yanıt         
21:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 00:03:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsviçreliler "şirketler yurt dışındaki eylemlerinden sorumlu tutulsun" teklifine "hayır" dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei