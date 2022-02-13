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İsviçreliler tütün ürünü reklamlarının sınırlandırılmasına "evet" dedi - Son Dakika

İsviçreliler tütün ürünü reklamlarının sınırlandırılmasına "evet" dedi

13.02.2022 23:44
İsviçreliler tütün ürünü reklamlarının sınırlandırılmasına "evet" dedi

İsviçre'de çocukları korumak için tütün ürünlerinin reklamlarının sınırlandırılmasını öngören referandumdan "evet" oyu çıktı.

İsviçre'de çocukları korumak için tütün ürünlerinin reklamlarının sınırlandırılmasını öngören referandumdan "evet" oyu çıktı.

İsviçre basınında yer alan haberlere göre, bugün ülke genelinde yapılan halk oylamasının ardından açılan sandıklardan yüzde 56,6 "evet" oyu çıkarken, "hayır" oylarının oranı yüzde 43,4 oldu.

Kararın ardından devlet televizyonu RTS'ye konuşan İsviçre Kötü Alışkanlıklar Kuruluşu Başkanı Gregoire Vittoz, referandumdan çıkan sonucun dünyanın en büyük sigara şirketlerine ev sahipliği yapan ve çok zayıf tütün yasalarına sahip İsviçre için ileriye doğru büyük adım olduğunu belirtti.

Vittoz, "Halk, mevcut tütün yasalarını istemediğini Parlamentoya gösterdi. Çocuklarımızı korumak istiyoruz." dedi.

Halk oylamasında alınan kararla İsviçre'de tütün ürünü reklamlarına getirilen yasağın kapsamı genişletilecek.

Şimdiye kadar sadece radyo ve televizyonlarda yasak olan tütün ürünü reklamlarının bundan sonra sinema salonu, toplu taşıma araçları ve festival gibi ortamlarda da yasaklanması bekleniyor.

Her 4 kişiden biri sigara içiyor

Her 4 kişiden birinin sigara içtiği İsviçre'de sigara içenlerin yüzde 57'sini yetişkinler, yüzde 31,7'sini de 15 ile 24 yaş arası kişiler oluşturuyor.

Yetişkin kullanıcıların büyük çoğunluğunun ise tütüne çocuk yaşlarda başladığı biliniyor.

Doğrudan demokrasi sisteminin benimsendiği İsviçre'de Federal Parlamento'da kabul edilen her yasa, 100 gün içinde en az 50 bin imza toplanması durumunda referanduma gidebiliyor.

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Togo Cumhuriyeti, İsviçre, Sigara, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsviçreliler tütün ürünü reklamlarının sınırlandırılmasına 'evet' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsviçreliler tütün ürünü reklamlarının sınırlandırılmasına "evet" dedi - Son Dakika
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