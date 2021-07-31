İsyan ettiren şebeke parası - Son Dakika

EDİRNE'nin Erikli sahiline yeni içme suyu hattı çekmek için Keşan Belediyesi'nin peşin ödeyenden 6 bin, taksitle ödeyenden 9 bin lira istemesi, aboneleri isyan ettirdi. Belediye ile aboneler arasında şebeke parası tartışması sürerken, çeşmelerden çamurlu su akmasına Erikli sakinleri tepki gösterdi. Çamurlu su görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca çeşmelerden tekrar temiz su akmaya başladı.

Keşan Belediyesi, Saros Körfezi kıyısında, nüfusu kışın 1500, yazın da yazlıkçıların gelmesiyle 100 bin kişiyi bulan Erikli'ye içme suyu projesi kapsamında 22 kilometre mesafedeki Kocaali köyünden yeni su hattı çekti. Belediye, boru döşenmesi, enerji nakil hattı gibi çalışmaların da bulunduğu bağlantı bedeli olarak eski abonelerden taksitli ve taksitsiz 6 ile 9, yeni abonelerden ise 9 ile 11 bin lira arasında talepte bulundu. Bazı kişiler, abone olurken, bazı kişiler de istenilen ücreti yüksek bularak, abone olmadı ve eski şebekeden su kullanmayı sürdürdü. Belediye ile aboneler arasında şebeke parası tartışması sürerken, çeşmelerden çamurlu su akması da Erikli sakinlerini isyan ettirdi. Çamurlu su görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca çeşmelerden tekrar temiz su akmaya başladı.