İsyan ettiren tabancalı, makaslı hırsız yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İsyan ettiren tabancalı, makaslı hırsız yakalandı - Son Dakika

İsyan ettiren tabancalı, makaslı hırsız yakalandı

7 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde girdiği 7 evi adeta talan eden tabancalı, makaslı hırsız, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.

İsyan ettiren tabancalı, makaslı hırsız yakalandı, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde girdiği 7 evi adeta talan eden tabancalı, makaslı hırsız, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı. Bir vatandaşın komşularını duyarlılığa davet etmesiyle birlikte gelen ihbarlar üzerine harekete geçen polis, mahalle sakinlerinin de yardımıyla zanlıyı çalınan ziynet eşyalarıyla birlikte yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi'nde son 3 gün içinde 7 adreste hırsızlık olayı yaşandı. Hırsız girdiği evleri adeta talan etti. Mahalle sakinlerinden İlyas Kil, kendisinin de yaklaşık 15 bin liralık ziynet eşyasının çalındığını belirterek, yaşanan hırsızlık olaylarına karşı komşularını duyarlılığa davet etti. Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri gelen ihbarlar üzerine mahalleye dadanan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, 24 saat içinde 35 kamerayı tek tek inceledi. Zanlı ıssız bir sokaktaki kamerada eli boş ilerlerken, sokağın sonundan elinde poşetle geri döndüğü göründü. Kimliği tespit edilen zanlı evine döndüğü esnada ekipler tarafından yakalandı. Yapılan aramada zanlının üzerinden bir tabanca, bir bahçe makası ile 7 evden çaldığı ziynet eşyalarının bir kısımı çıktı. Evinde yapılan aramada ise çaldığı elektronik eşyalar ile çeşitli kıymetli eşyalar bulundu. İlk ifadesinde suçunu itiraf eden yabancı uyruklu 28 yaşındaki O.I., tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.


"Komşuluk öldü mü" demişti


Mahalle sakinlerinden İlyas Kil, "Komşuluk öldü mü yani. Bu kadar mı insanlar birbirinden vazgeçti. Komşu komşunun külüne muhtaçtı. Bu kadar mı duyarsız olduk" diyerek yaşanan hırsız olaylarına komşularının tepkisiz kalmasına isyan etmişti. Kil, polis-vatandaş işbirliği ile hırsızın yakalanmasının ardından da herkese teşekkür etti. Kil, "Bir hırsızlık vakası yaşadık. Mahallemize ve kasabamızda 7 ayrı eve hırsız girdi. Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün titiz çalışması sonucu zanlı yakalandı. Herkese çok çok teşekkür ederiz. Titiz bir çalışma yürüttüler" dedi.


Eşyalarının bir kısmının bulanmasından mutlu olduklarını anlatan Kil, "Komşularıma buradan tekrar çağrım var, arkadaşlar bizim ailemiz ne kadar değerliyse, komşularımız da değerli. Bir yabancı şahıs gördüklerinde çocuklarının yanında, arabalarının yanında, evlerinin etrafında biraz dikkatli olalım. Titiz davranalım. Her şeyi emniyet mensuplarından da beklememek lazım. Polis bir göz ise biz onun 2 gözü olmamız lazım. İnşallah bu gibi olaylar bir daha yaşanmaz. Herkes komşusuna iyi baksın, iyi geçinsin, birbirlerine muhtaç olduklarını unutmasınlar" diye konuştu.


Esnaftan Ömer Öngel ise, kayın babasının evine hırsız girdiğini, Erdemli polisinin dikkatli çalışmasıyla hırsızın yakaladığını ve çalınan paraların ise kendilerine teslim edildiğini dile getirdi.


Güvenlik kamerasına takıldı


28 yaşındaki zanlı ıssız bir sokakta güvenlik kamerasına takıldı. Eli cebinde sokağa giren zanlı sokağın sonuna kadar gidiyor. Burada müstakil bir eve girdiği belirlenen şahıs bir süre sonra sokaktan eli poşetli halde geri dönüyor. Suçunu itiraf eden zanlı üzerinde bir tabanca, bir bahçe makası ve ziynet eşyalarıyla yakalanıyor. - MERSİN

Erdemli, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:12 Kaynak: İHA
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