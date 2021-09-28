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İsyan sireninin tatbikat olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

İsyan sireninin tatbikat olduğu ortaya çıktı

28.09.2021 08:39

İsyan sireninin tatbikat olduğu ortaya çıktı Erdemli K2 Tipi Ceza ve İnfaz Kurumunda 'acil eylem tatbikatı' kapsamında senaryo gereği çalınan sirenden sonra 'isyanla birlikte yangın çıktı' anonsu geçildi Sirenlerini açarak kuruma ulaşan güvenlik güçleri ve diğer ekipler olayın tatbikat...

İsyan sireninin tatbikat olduğu ortaya çıktı

Erdemli K2 Tipi Ceza ve İnfaz Kurumunda 'acil eylem tatbikatı' kapsamında senaryo gereği çalınan sirenden sonra 'isyanla birlikte yangın çıktı' anonsu geçildi

Sirenlerini açarak kuruma ulaşan güvenlik güçleri ve diğer ekipler olayın tatbikat olduğunu kurum yetkilisinden öğrendi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesindeki ceza infaz kurumunda sirenlerin ardından geçilen 'isyanla birlikte yangın çıktı' anonsu güvenlik güçleri ile itfaiyeyi alarma geçirdi. Ekipler olayın tatbikat olduğunu müdahale için geldikleri kurumda öğrendi.

Erdemli K2 Tipi Ceza ve İnfaz Kurumunda 'acil eylem tatbikatı' gerçekleştirildi. Ceza infaz kurumunda senaryo gereği 'isyanla birlikte yangın çıktı' anonsu verildi. Yine senaryo gereği kurumda 2 personelin yaralı, 2 mahkumun ise dumandan etkilendiği bilgisi geçildi. Olayın tatbikat olduğundan habersiz olan birimler araçlarının sirenlerini açarak kuruma ulaştı. Polis ve jandarma ekipleri ile sivil ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Kuruma ulaşan sağlık ekipleri de diğer ekipler gibi olayın tatbikat olduğunu kurum yetkilisinden öğrendi. Tatbikat Erdemli Cumhuriyet Savcısı İsmail Yılmaz ile Cezaevi Müdürü Aziz Demirkan'ın nezaretinde gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığı yönetmeliğinde bulunan 'acil eylem tatbikatı' kapsamında kolluk kuvvetleri, itfaiye, ambulans ve diğer ekiplerin olası bir durumda vereceği tepkiyi ölçmek amacıyla bu tür tatbikatların yılda 2 kez gerçekleştirildiği bilgisi de aktarıldı.

İsyan sireninin tatbikat olduğu ortaya çıktı
İsyan sireninin tatbikat olduğu ortaya çıktı
İsyan sireninin tatbikat olduğu ortaya çıktı
İsyan sireninin tatbikat olduğu ortaya çıktı
İsyan sireninin tatbikat olduğu ortaya çıktı
İsyan sireninin tatbikat olduğu ortaya çıktı
İsyan sireninin tatbikat olduğu ortaya çıktı
İsyan sireninin tatbikat olduğu ortaya çıktı
İsyan sireninin tatbikat olduğu ortaya çıktı
İsyan sireninin tatbikat olduğu ortaya çıktı
İsyan sireninin tatbikat olduğu ortaya çıktı
İsyan sireninin tatbikat olduğu ortaya çıktı

Tatbikat, Yangın, İnfaz, İsyan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İsyan sireninin tatbikat olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsyan sireninin tatbikat olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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