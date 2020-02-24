İşyeri bekçisi evinde intihar etti - Son Dakika
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İşyeri bekçisi evinde intihar etti

6 saat önce

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde Mehmet K. (56), evde yalnızken, tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.

İşyeri bekçisi evinde intihar etti, System.String[]

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde Mehmet K. (56), evde yalnızken, tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.

Olay, öğle saatlerinde, Mudurnu ilçesine bağlı Dedeler köyünde meydana geldi. Özel bir firmada bekçi olarak çalışan Mehmet K., eşi tedavisi için hastaneye gittiği sırada evde yalnızken, tavana bağladığı iple kendisini astı. Evin önünden geçen komşusu, pencereden, içerideki Mehmet K.'yi tavana asılı görünce 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbarla gelip, eve giren sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Mehmet K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ise Mehmet K.'nin intihar ettiğini saptadı. Evli ve 2 çocuk babası Mehmet K.'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.


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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:04 Kaynak: DHA
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