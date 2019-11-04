Son Dakika Haberleri: İşyeri değişikliği ve nakil işlemlerde mükellefler lehine düzenleme
Son Dakika Güncel İşyeri değişikliği ve nakil işlemlerde mükellefler lehine düzenleme

İşyeri değişikliği ve nakil işlemlerde mükellefler lehine düzenleme

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı ( Gelir İdaresi Başkanlığı ) tarafından vergi usul kanununun 163. Maddesi, 4108 sayılı kanunla "İş ve teşebbüsün bir yerden diğer bir yere nakledilmesi adres değişikliği sayılır" şeklinde değiştirildi.

İşyeri değişikliği ve nakil işlemlerde mükellefler lehine düzenleme, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı ( Gelir İdaresi Başkanlığı ) tarafından vergi usul kanununun 163. Maddesi, 4108 sayılı kanunla "İş ve teşebbüsün bir yerden diğer bir yere nakledilmesi adres değişikliği sayılır" şeklinde değiştirildi.


Daha önce mükelleflerin bir vergi dairesi yetki alanından başka bir vergi dairesi yetki alanına iş yerini nakletmesi, adres değişikliği sayılmayıp, o vergi dairesinde işi bırakma, yeni vergi dairesinde yeniden işe başlama olarak değerlendirilirken, 19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı resmi gazetede yayımlanan tebliğ değişikliği ile, bir vergi dairesi yetki alanından başka bir vergi dairesi yetki alanına iş yerini veya kanuni merkezini nakleden mükellefler işi bırakmış sayılmayacak; Vergi dairelerinde adres değişikliği işlemine tabi tutulacaklar. İş yeri naklinin aynı il içerisinde ya da farklı iller içerisinde yapılması durumunda da aynı yöntem uygulanacak.


Yapılan yeni yasal düzenleme ile ilgili açıklama yapan ZTSO Başkanı Metin Demir, yapılan değişikliğin mükellefler lehine birçok kolaylığı beraberinde getirdiğini, bu durumda olan mükelleflerin adres değişikliği bildirimini yeni vergi dairesine vereceklerini; yeni vergi dairesi tarafından bildirilen yeni iş yeri adresinde yoklama yapılacağını, yoklama neticesinde mükelleflerin yeni adreslerinde faaliyete başladığının tespiti ile nakil nedeni ile işe başlama yapılacağını ve eski vergi dairesinde bulunan mükellefiyet kaydının nakil nedeni ile yeni adreste işe başlama tarihi itibari ile sistem tarafından otomatik olarak silineceğini söyledi.


Mükelleflerin nakil öncesi elinde bulunan kullanılmamış belgelerini yeni işyerinde kullanmak istemeleri halinde yeni vergi dairesine dilekçe vererek bu belgelerini kullanmaya devam edebilecekler. Mükellefler başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığı'nın interaktif Vergi Dairesi ( http:// ivd.gib.gov.tr ) üzerinden de elektronik ortamda yapabilecekler. Demir, "İş yerlerini nakletme durumunda olan ya da nakledecek olan üyelerimizin bu kolaylığı unutmamalarını ve bu kolaylıktan istifade etmelerini diliyorum" dedi. - ZONGULDAK

Gelir İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:05 Kaynak: İHA
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