Son Dakika Haberleri: İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Sonuçları Açıklandı

İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Sonuçları Açıklandı

21 dakika önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) 2. dönem sonuçları açıklandı.

İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Sonuçları Açıklandı, System.String[]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) 2. dönem sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15 Aralık 2018'de uygulanan 2018-İSG-2. dönem değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:27 Kaynak: AA

Aralık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuğunu AVM'ye Bırakıp Giden Anne Konuştu: İş Aramaya Gitmiştim İş Yeri Soyulan Esnaf, Hırsızın Gönderdiği Mesajla Neye Uğradığını Şaşırdı

Ünlü Oyuncu Wilma Elles, Mr. Jade'nin Klip Çekiminde Mezara Girdi Binali Yıldırım'ın İstifa Tartışmalarına Kılıçdaroğlu'ndan Çok Konuşulacak Yorum: İstifa Etmesine Gerek Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 10:48:30. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Sonuçları Açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]