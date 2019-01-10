İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Sonuçları Açıklandı
21 dakika önce
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) 2. dönem sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) 2. dönem sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15 Aralık
2018'de uygulanan 2018-İSG-2. dönem değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:27 Kaynak: AA
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