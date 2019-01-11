Son Dakika Haberleri: İşyeri Hırsızları Yakalandı

İşyeri Hırsızları Yakalandı

1 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelileri olduğu tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelileri olduğu tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyü Karıt Sanayi sitesinde 3 ayrı iş yerinden gıda ve hırdavat malzemeleri çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızların plakaları belirlenen 3 ayrı otomobille hırsızlığı yaptıkları tespit edilen H.K, P.K, M.Ç ve F.Ç'yi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Ekipler ayrıca gözaltına alınan şahısların ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda çalınan gıda malzemelerinin bir kısmını bularak sahiplerine teslim etti.

Safranbolu Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 4 şahsın işlemleri devam ediyor. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:29 Kaynak: İHA

Karabük, Safranbolu, 3. Sayfa
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