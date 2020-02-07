İşyeri hırsızlığında 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İşyeri hırsızlığında 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İşyeri hırsızlığında 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Malatya'da bir işyerinde 11 adet halı ve güvenlik kamerasının kayıt cihazını çalan 2 şüpheli jandarma ekiplerinin çalışması ile yakayı ele verdi.

İşyeri hırsızlığında 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Malatya'da bir işyerinde 11 adet halı ve güvenlik kamerasının kayıt cihazını çalan 2 şüpheli jandarma ekiplerinin çalışması ile yakayı ele verdi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Battalgazi ilçesine bağlı Uluköy Mahallesinde yaşanan olayda, bir lokantada 11 adet halı ve 1 adet kamera kayıt cihazının çalındı. Hırsızlık olayının ardından inceleme başlatan jandarma ekipleri, çalınan halıların izine kent merkezinde ikinci el ev eşyası satan bir işyerinde rastladı. Yapılan incelemenin ardından halıları satan 2 şüphelinin kimliği tespit edilerek kısa sürede gözaltına alındı.


Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken, sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Battalgazi, Jandarma, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:26 Kaynak: İHA
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