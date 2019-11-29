Son Dakika Haberleri: İşyeri önünde asılı türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı-ek
Son Dakika Güncel İşyeri önünde asılı türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı-ek - Son Dakika

İşyeri önünde asılı türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı-ek

6 saat önce

ek.

İŞYERİ ÖNÜNDE ASILI TÜRK BAYRAĞINI ÖPÜP ALNINA KOYAN YAŞLI KADIN DUYGULANDIRDI-ek

İşyeri önünde asılı türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı-ek

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:38 Kaynak: DHA
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