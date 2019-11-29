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İşyeri önünde asılı türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı-ek
6 saat önce
ek.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:38 Kaynak: DHA
İŞYERİ ÖNÜNDE ASILI TÜRK BAYRAĞINI ÖPÜP ALNINA KOYAN YAŞLI KADIN DUYGULANDIRDI-ek
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