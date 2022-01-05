Sultangazi'de iş yeri sahibi telefon hırsızını tokatlayarak böyle dışarı çıkarttı - Son Dakika

Sultangazi'de iş yeri sahibi telefon hırsızını tokatlayarak böyle dışarı çıkarttı

İSTANBUL - Sultangazi'de iki hırsızdan birisi işyeri sahibini oyaladı, diğeri ise cep telefonu çalmaya çalıştı. İşyeri sahibi hırsızı fark ederek, tokat atıp dışarıya atarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, önceki gün Sultangazi Gazi Mahallesindeki bir telefoncuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ikinci el cep telefonunu satma bahanesi ile işyerine gelen iki kişiden birisi işyeri sahibinin görüş alanını kapatıp oyalamaya çalışırken, diğeri ise çekmecede bulunan cep telefonunu çalmaya çalıştı. Bir kaç defa girişimde bulunan hırsız son denemesinde ise işyeri sahibi tarafından fark edilerek yakayı ele verdi. Hızla bulunduğu yerden fırlayan işyeri sahibi suçüstü yakaladığı hırsızın elinden cep telefonunu aldıktan sonra tokatlayarak dışarı çıkarttı. Yaşanan olay ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.