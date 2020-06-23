İşyeri sahibi kadın adına naylon fatura düzenleyip, çek kesmişler - Son Dakika

İşyeri sahibi kadın adına naylon fatura düzenleyip, çek kesmişler

ANTALYA'da, erken doğumdan dolayı iş yerine gidemeyen Jale Polat'ın (33) işleri emanet ettiği Ali Rıza T.'nin, naylon fatura düzenleyip, karşılıksız çek kestiği iddia edildi.

ANTALYA'da, erken doğumdan dolayı iş yerine gidemeyen Jale Polat'ın (33) işleri emanet ettiği Ali Rıza T.'nin, naylon fatura düzenleyip, karşılıksız çek kestiği iddia edildi. 15 kişinin de işe girişinin gösterildiği iş yeri, 5 ay açık kaldıktan sonra kapandı. 'Sahte belge düzenlemek' ve 'vergi kaçakçılığı'ndan yargılanan Polat, "Adaletin yerini bulacağını umut ediyorum" dedi.

Fransa'da Amiens ve Toulouse resmen küme düştü
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
3 çocuk annesi Jale Polat, 5 yıl önce tanıdığının tavsiyesi üzerine, Memurevleri Mahallesi'nde ısıtma ve soğutma üzerine iş yeri açtığını söyledi. Polat, bu işi tavsiye eden kişinin, kendisini Ali Rıza T. ile tanıştırdığını belirterek, "Güven veren bir kişiliği vardı. Benimle çalışmaya başladı. Riskli hamileliğimden dolayı sürekli hastaneye gidip gelmeye başladım. Düşük yapma ihtimalim vardı. Bu kişi de işleri takip edeceğini ve bana merak etmemem gerektiğini söyledi. Doğum yaptığım sırada yanıma gelip işlerin kötü gittiğini ve iş yerini kapatmak zorunda kalacağını söyledi. Gelirken de yanında birkaç evrak getirmişti. İş yeri kapatmayı posta yoluyla yapacağını belirtip evrakı bana imzalattı" dedi.

'TÜM DEFTERLER YOK EDİLMİŞ'

İş yeri kapandıktan 3 ay sonra evine maliyeden yazı geldiğini anlatan Jale Polat, şöyle konuştu:

'Yazıda, iş yeri defterinin maliyeye teslim edilmediği ve en kısa sürede teslim edilmesi gerektiği belirtiliyordu. Maliyeye gittiğimde, naylon faturalardan dolayı binlerce lira vergi borcu olduğunu öğrendim. Meğer ben evde yatarken iş yerimin muhasebecisi değiştirilmiş, SGK'ya da 15 kişiyi iş yerinde çalışıyor gibi göstermişler. Adıma çek alıp, imzamı taklit ederek çekleri ciro etmişler. Naylon fatura kesilmiş ve tüm defterler de yok edilmiş."

Ali Rıza T. ile muhasebeciye ulaşamadığını öne süren Jale Polat, 'Bu kişiler hakkında 2-3 kez savcılığa suç duyurusunda bulundum. Sonradan öğrendiğim kadarıyla ifadeleri alınıp serbest bırakılmış. Ama ben Antalya 9. Asliye Mahkemesi'nde 'sahte belge düzenlemek' ve 'vergi kaçakçılığı'ndan yargılanıyorum. Adaletin yerini bulacağını umut ediyorum. Çok zor durumdayım. Yapılan işlemlerin hiçbirinde imzam yok ama derdimi anlatamıyorum. İmzalar kriminale gitse gerçek ortaya çıkacak" diye konuştu.


Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İşyeri sahibi kadın adına naylon fatura düzenleyip, çek kesmişler - Son Dakika

Son Dakika

16:06 10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi 14:34 Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 16:40 Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 21:14 Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti 00:15 Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı 00:14 Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Fransa'da Amiens ve Toulouse resmen küme düştü
17:32
Son Dakika: 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazananların ücretleri iade edilecek
17:25
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
17:23
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
17:22
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
17:20
İstanbul'daki sağanak sırasında canlı yayında kanlar içinde kalan muhabir, son durumunu paylaştı
17:12
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
16:56
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
16:55
Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivilleri hedef aldı: 5 ölü
16:47
Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti
16:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 17:44:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İşyeri sahibi kadın adına naylon fatura düzenleyip, çek kesmişler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]