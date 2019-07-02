İşyeri tabelalarında türkçe kullanım zorunluluğu
1 saat önce
Nevşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Türkçe olmayan iş yeri tabelalarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan denetimlerde tabelaları Türkçe olmayan işyeri sahipleri uyardı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:38 Kaynak: Bültenler
Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, Türkçe'nin Korunması Kanunu ve İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği uyarınca, standartlara uymayan ve görüntü kirliliği oluşturduğu belirtilen tabelalar konusunda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde Türkçe olmayan tabela, poster ve afişler konusunda işyeri sahipleri uyarılar tabelalarını değiştirilmesi istendi.
Zabıta ekiplerinin verdikleri süre içerisinde uyarılarını dikkate almayarak tabelalarını değiştirmeyen işyeri sahiplerine cezai işlem uygulanacağı hatırlatıldı.
Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu birçok işyeri yabancı tabelalarını sökerek yerine Türkçe tabelalar astı.
Gören şaşıp kalıyor! İş makinasıyle denize girdiler
Etekli erkek hırsız kıskıvrak yakalandı
Tazminatları geri istenen 70 işçinin işten çıkartıldığı iddiası
Rus basını duyurdu: Türkiye, S-400'leri Suriye ve Kuzey Kıbrıs sınırlarında konuşlandırabilir