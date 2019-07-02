Son Dakika Haberleri: İşyeri tabelalarında türkçe kullanım zorunluluğu
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İşyeri tabelalarında türkçe kullanım zorunluluğu

1 saat önce

Nevşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Türkçe olmayan iş yeri tabelalarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan denetimlerde tabelaları Türkçe olmayan işyeri sahipleri uyardı.

İşyeri tabelalarında türkçe kullanım zorunluluğu, System.String[]

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, Türkçe'nin Korunması Kanunu ve İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği uyarınca, standartlara uymayan ve görüntü kirliliği oluşturduğu belirtilen tabelalar konusunda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde Türkçe olmayan tabela, poster ve afişler konusunda işyeri sahipleri uyarılar tabelalarını değiştirilmesi istendi.

Zabıta ekiplerinin verdikleri süre içerisinde uyarılarını dikkate almayarak tabelalarını değiştirmeyen işyeri sahiplerine cezai işlem uygulanacağı hatırlatıldı.

Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu birçok işyeri yabancı tabelalarını sökerek yerine Türkçe tabelalar astı.

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:38 Kaynak: Bültenler
Zabıta Müdürlüğü, Nevşehir, Zabıta, Güncel
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