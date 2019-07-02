İşyeri tabelalarında Türkçe kullanım zorunluluğu
1 saat önce
Nevşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Türkçe olmayan iş yeri tabelalarına yönelik çalışma başlattı.
Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:26 Kaynak: İHA
Belediyesi Zabıta
ekipleri, Türkçe olmayan iş yeri tabelalarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan denetimlerde tabelaları Türkçe olmayan işyeri sahipleri uyarıldı.
Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri, Türkçe'nin Korunması Kanunu ve İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği uyarınca, standartlara uymayan ve görüntü kirliliği oluşturduğu belirtilen tabelalar konusunda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde Türkçe olmayan tabela, poster ve afişler konusunda işyeri sahipleri uyarılarak tabelalarını değiştirilmeleri istendi.
Zabıta ekiplerinin verdikleri süre içerisinde uyarılarını dikkate almayarak tabelalarını değiştirmeyen işyeri sahiplerine cezai işlem uygulanacağı hatırlatıldı.
Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu birçok işyeri yabancı tabelalarını sökerek yerine Türkçe tabelalar astı. - NEVŞEHİR
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