Son Dakika Haberleri: "İşyerimi yıktırdınız" tartışması ölümle bitti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

"İşyerimi yıktırdınız" tartışması ölümle bitti

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılan sahil şeridindeki tesislerin sahibi ile yakınlardaki sitenin sakinleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 polis memuru hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılan sahil şeridindeki tesislerin sahibi ile yakınlardaki sitenin sakinleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 polis memuru hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Narlı sahilinde bir işletmenin kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım işlemi gerçekleştirildi. İddialara göre iş yeri sahibi Yüksel K. (46) ile tatilini yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli Kadir Ozan Yüce (28) arasında "Sizin yüzünüzden iş yerim yıkıldı" diyerek tartışma çıktı. Tartışma sonrasında karşılıklı silahların çekilmesinin ardından çıkan silahlı çatışmada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansları ile Edremit Devlet ve Edremit Özel Hastanelerine sevk edildi. Durumu ağır olan polis memuru Kadir Ozan Yüce yaralı olarak kaldırıldığı Edremit Özel Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çatışmada ağır yaralanan yıkılan iş yeri sahibi Yüksel K. ile site sakini Mehmet Ç. ise Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Yaralı yakını ambulansı kaçırdı

Öte yandan; olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Mehmet Ç.'ye müdahale ederken, Yüksel K.'nin bir yakını ambulansı kaçırdı. İçinde hemşire ve sağlık görevlisi de bulunan ambulansı durdurmak için jandarma ve polis ekipleri, kavşaklarda önlem aldı. İsimleri açıklanmayan hemşire ve sağlık görevlisi, ambulansı kaçıran kişiyi, ikna ederek aracı durdurmasını sağladı. Adı açıklanmayan ve ambulansı daha hızlı götürmek için kaçırdığını öne süren şüpheli kaçtı. Konuyla ilgili jandarma soruşturma başlattı. - BALIKESİR
Balıkesir, Edremit, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Balıkesir'de feci olay! 2 yaşındaki çocuk kaynayan salça kazanına düştü Banka komisyonları açık ve anlaşılır olacak Şezlong tartışmasında bir polis öldü, 2 kişi yaralandı! Tarlasında silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 17:28:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "İşyerimi yıktırdınız" tartışması ölümle bitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]