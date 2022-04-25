İşyerinde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İşyerinde çıkan yangın paniğe neden oldu

25.04.2022 19:17
İşyerinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu.

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Ulucami Mahallesi Şerbetçioğlu Caddesi'nde bir dükkanda bugün saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin fark edip, haber vermesi üzerine bölgeye polis ve belediye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangına ilk müdahale komşu esnaflar ve vatandaşlar tarafından yapıldı. Yan binanın terasındaki vatandaşlar da yangına hortumla müdahale etmeye çalıştı. Yapılan müdahale sonucu yangın çevredeki evlere ve yanında bulunan Şeyh Hasan Camii'ne sıçramadan söndürülürken, çıkan yangında Fatih Tekeli'nin işlettiği dükkanda maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi. - ÇORUM

İşyerinde çıkan yangın paniğe neden oldu
İşyerinde çıkan yangın paniğe neden oldu
İşyerinde çıkan yangın paniğe neden oldu
İşyerinde çıkan yangın paniğe neden oldu
İşyerinde çıkan yangın paniğe neden oldu

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Baca yangını korkuttu Son dakika haberi | Baca yangını korkuttu Son dakika! Çorum polisinden kaçak sigara operasyonu Son dakika! Çorum polisinden kaçak sigara operasyonu

Osmancık, Yangın, Polis, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İşyerinde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika


Son Dakika
19:10 1915 olaylarına "Soykırım" diyen Biden'a Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki verdi: Üzerinde durmaya bile gerek duymuyoruz
19:08 Erdoğan'dan 15 milyar liralık ilave Sosyal Yardım Destek Paketi açıklaması: Sonuna gelindi
19:03 Küme düşmesi kesinleşen Göztepe'nin yeni sahibi netleşiyor! Anlaşma imzalanırsa dünyaya açılacaklar
18:58 Bursa'da sokak ortasına düşen eğitim uçağındaki pilot Furkan Otkum yaşamını yitirdi!
18:42 Bayram tatili 9 gün olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor
18:38 Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet verildi!
18:37 BM Genel Sekreteri Guterres Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü! Türkiye'ye teşekkürlerini iletti
18:33 Ali Koç, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'la yüz yüze görüştü!
18:10 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil: Yok sayılmak beni çok kırdı
18:08 Turist kadın, tacize uğradığı anları kayda alıp sosyal medyadan paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 19:31:39. #1.12#
SON DAKİKA: İşyerinde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement