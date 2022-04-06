Son dakika haber: İŞYERİNDE ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: İŞYERİNDE ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

06.04.2022 23:05

Edinilen son dakika haberine göre BİLECİK'te Osmanlı AVM isimli işyerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BİLECİK'te Osmanlı AVM isimli işyerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstiklal Mahallesi Akmescit Caddesi üzerinde yer alan Osmanlı Avm isimli işyerinde saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. İşyerinden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ve polis ekiplerince yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber: İŞYERİNDE ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ
Son dakika haber: İŞYERİNDE ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ
Son dakika haber: İŞYERİNDE ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ
Son dakika haber: İŞYERİNDE ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ
Son dakika haber: İŞYERİNDE ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ
Son dakika haber: İŞYERİNDE ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: İstanbul Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde patlamayla beraber yangın çıktı, söndürme çalışmaları devam ediyor Son dakika haberleri: İstanbul Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde patlamayla beraber yangın çıktı, söndürme çalışmaları devam ediyor Son dakika haberleri! Bolu'da çıkan ev yangını söndürüldü Son dakika haberleri! Bolu'da çıkan ev yangını söndürüldü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İŞYERİNDE ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ - Son Dakika


Son Dakika
23:25 3 gündür kayıp olan genç "Teravih namazına gidiyorum" diye evden çıkmıştı!
22:53 "Yavaş mı, Erdoğan mı?" diye sorulan anketten yüzde 43'le Mansur Yavaş çıktı
22:50 Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Lig değiştiren takıma Ruslar servet yağdıracak
22:42 Ukrayna'nın sadece Mariupol şehrinde yaklaşık 5 bin sivil kayıp var!
22:28 ABD, F-16 uçağının satışı ve modernizasyonu için yeşil ışık yaktı!
22:17 Süper Lig'de başkan kısa süre içerisinde istifasını açıklayacak
22:03 Dünyayı ayağa kaldıran belge her yerde konuşuluyor! Kadının, uzaylıdan hamile kaldığını yazmışlar
21:55 Ünlü oyuncu Zafer Algöz zamlardan dolayı aldığı otomobil kararı şaşırttı!
21:23 Barcelona'nın hocası Xavi'den canlı yayında Galatasaray itirafı!
21:08 Dünya, Ekvador'da binlerce kişilik hapishanede yaşananlarla çalkalanıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 23:37:39. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: İŞYERİNDE ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement