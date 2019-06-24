Son Dakika Haberleri: İşyerinde patlama
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İşyerinde patlama

1 saat önce

Gaziantep'te bir lokantada elektrik kontağından meydana geldiği tespit edilen patlama, hasara neden oldu.

Gaziantep'te bir lokantada elektrik kontağından meydana geldiği tespit edilen patlama, hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesindeki İncilikaya Mahallesi 2 Nolu Cadde'de bulunan bir lokantada, sabaha karşı patlama meydana geldi.
Patlamanın etkisiyle iş yerinin camları kırıldı, hasar oluştu. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, ilk belirlemelere patlamanın elektrik kontağı nedeniyle meydana geldiğini tespit etti.
İş yerindeki patlama anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
Öte yandan iş yerinin Suriye uyruklu kişilere ait olduğu öğrenildi.
Patlamanın meydana geldiği bölgede oturan Suriyeli Sıtkı İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabaha karşı patlama sesi duyup dışarıya çıktıklarını söyledi.
İş yerinin camlarının kırıldığı patlamada maddi hasarın olduğu anlatan İbrahim, "Tek tesellimiz, patlamanın gece olması. Gündüz olsa birileri de zarar görebilirdi. Çok şükür kimseye bir şey olmadı." diye konuştu.
İşyerinde patlama
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:47 Kaynak: AA
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