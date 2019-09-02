İşyerinde silahlı saldırıda yaralandı
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İZMİR'in Bornova ilçesinde, oto yıkama işyeri bulunan Selami Eroğlu (35), kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıda vurularak ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:31 Kaynak: DHA
İZMİR'in Bornova
ilçesinde, oto yıkama işyeri bulunan Selami Eroğlu (35), kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıda vurularak ağır yaralandı.
Olay, bu aşam saat 19.00 sıralarında, Yeşilova
semtindeki Abdi İpekçi
Caddesi üzerinde bulunan bir oto yıkama işyerinde meydana geldi. İşyerine otomobille gelen kişi ya da kişiler, işyeri sahibi Selami Eroğlu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eroğlu, tabancayla açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Eroğlu'nu ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi
'ne kaldırdı. Acil Servis
'te ilk müdahalesi yapılan Eroğlu, Genel Cerrahi Servisi'nde ameliyata alındı. Selami Eroğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis
, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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