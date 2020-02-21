İşyerinde şüpheli ölüm - Son Dakika

Adıyaman'da, bir işçi çalıştığı iş yerinde ölü olarak bulundu.



Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Yarmakaya Köyü mevkiinde bulunan bir mermer işletmesinde çalışan Doğan Önge (66), iş yerine ait lavaboda iş yeri çalışanları tarafından hareketsiz bir şekilde bulundu. Önge'nin cansız bedeniyle karşılaşan iş yeri çalışanları durumu 112 Acil ağlık ekipleri ile jandarma ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Doğan Önge'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra olay yerine gelen jandarma ekipleri ise olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Vücudunda her hangi bir iz bulunmayan Doğan Önge'nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Doğan Önge'nin önceki yıllarda 2 defa kalp ameliyatı olduğu ve yaklaşık 1 yıl önce ise kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Doğan Önge'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi sonrası belirleneceği belirtildi.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN