"Ormanların hayaleti" mağazada görüldü, görenler büyük korku yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

"Ormanların hayaleti" mağazada görüldü, görenler büyük korku yaşadı

14.12.2022 10:05

Anadolu'da "Ormanların hayaleti" olarak adlandırılan vaşak türü Gümüşhane'deki bir mağazaya sığındı. Vaşağın tavuğunu yediği bir çiftlik sahibinden kaçarken mağazaya girdiği öğrenildi.

Ormanların iç kısımlarında ve dağlık bölgelerde yaşayan, kedigiller familyasının Türkiye'deki en büyük kedi türü olan, sadece et tüketen ve "Ormanların hayaleti" olarak adlandırılan vaşak, Gümüşhane'de Kelkit ilçe merkezinde görüntülendi.

HEP FOTOKAPANA YAKALANIYORDU

Bugüne kadar hep fotokapan görüntülerine yakalanan vaşak ilçe merkezinde tavuklarını telef ettiği kümesin sahibinin fark etmesinin ardından korkarak caddeye dalınca vatandaşların cep telefonlarına takıldı. Evin yakınında bulunan bir mobilya mağazasına giren yetişkin vaşak bir süre sonra burada sıkışıp kaldı. Mağaza sahiplerinin haber vermesiyle bölgeye gelen Kelkit Belediyesi Zabıta ekipleri yakaladıkları vaşağı uyuşturucu iğneyle uyuttuktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti. DKMP ekipleri teslim aldıkları vaşağın ilk sağlık kontrolünde bir sorunu ve yarasının olmadığını belirledi. Kontrol amaçlı olarak veteriner gözetimine alınan vaşak halsiz düşmesi nedeniyle bir süre bakılıp beslendikten sonra sonra doğaya salınacak.

'Ormanların hayaleti' Gümüşhane'deki mağazada ortaya çıktı, çalışanlar dillerini yuttu

VAŞAĞI GÖRÜNCE ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Vaşağın mağazaya girdiği ve yakalandığı anlar vatandaşların cep telefonlarıyla kayıt altına alınırken o anı görüntülü görüşmeyle arkadaşlarına aktaran bazı vatandaşların "Vallahi mağazada vaşak var" ifadeleri dikkat çekti. Vaşağın mağaza içinde sıkıştıktan sonra yatak odası takımının üzerinde durmasına "Karyolada mı yatıyor o?" yorumlarını yapan vatandaşlar tam o sırada vaşağın üzerlerine doğru geldiğini fark edince hızlı adımlarla kaçtı.

'Ormanların hayaleti' Gümüşhane'deki mağazada ortaya çıktı, çalışanlar dillerini yuttu

"ONU BANA VERİN BESLEYEYİM"

Zabıta ekiplerinin yakaladığı vaşağı görenlerden bazıları "Onu bana verin de besleyeyim" ifadelerini kullanması tebessüm oluştururken mağazadan çıkarıldığı sırada tavuğunu yiyen vatandaşın yanına gelerek "La niye yedin tavuğu?" dediği sırada vaşağın vatandaşın bacağına pençe atmaya çalışması kameralara takıldı. Aydın Doğan Caddesi üzerinde bulunan mobilya mağazasına giren vaşağın gören Veysel Mutlu, yaşadıkları o anları şu sözlerle anlattı: "Arkadaşlar kapının önünde dikilirken aradan vaşak çıktı ve hızlıca yolun karşısındaki mağazaya girdi. Ahmet abinin tavuğunu yemiş. Aradan bir yerden çıktı o da. O da eline sopa alıp kovalamış ve korkan vaşak direkt dükkanın içine girdi. İlk defa böyle bir şey gördük. İlk gördüğümüzde şok olduk. İlçe merkezinde, caddenin ortasından karşıya geçti ve dükkanın içine girdi. Sonrasında zabıta geldi, yakalayıp götürdüler" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa Yaralı köpeğe temizlik görevlisi sahip çıktı Yaralı köpeğe temizlik görevlisi sahip çıktı

Gümüşhane, Hisarcık, Kelkit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Ormanların hayaleti' mağazada görüldü, görenler büyük korku yaşadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:50 2 hafta önce babasını kaybeden şarkıcı Sıla, konserinde sevenleriyle dertleşti
09:45 Dünya Kupası'nda güzelliğiyle büyüleyen Brezilyalı taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
09:32 ABD'li ilaç şirketi Moderna'dan müjde: mRNA teknolojisini kullanarak kanserli hücreleri yok etmeyi başardık
09:13 Recep İvedik 7 ile gündem olan Şahan Gökbakar, yeni dizisi için hazırlıklara başladı
09:11 Taliban'ın Afganistan'ın başkentine koyduğu sıra dışı dünya küresi tepki çekti
09:09 Milyonların gözü kulağı bugün yapılacak asgari ücret toplantısında! İlk rakamlar telaffuz edilecek
08:49 Gençlerbirliği resmen açıkladı: Arda Güler için Fenerbahçe ile 2.5 milyon euroya anlaştık
08:45 Bakan Soylu, uyuşturucu ve sahte alkol operasyonlarındaki son durumu aktardı: 300'den fazla gözaltı var
08:32 Seren Serengil, Hadise'nin makyajsız pozlarını topa tuttu! Kurbağa Kermit'e benzetti
08:26 Dünya Kupası'nda finale yükselen Arjantin'in süperstarı Messi: En güçlü aday olarak gösterilmiyorduk ama maç maç kendimizi gösterdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2022 10:06:30. #1.13#
SON DAKİKA: "Ormanların hayaleti" mağazada görüldü, görenler büyük korku yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement