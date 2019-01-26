Son Dakika Haberleri: İşyerinde Vurulmuş Halde Bulundu

İşyerinde Vurulmuş Halde Bulundu

19 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi işyerinde silahla vurulmuş halde bulundu.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi işyerinde silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Olay Orhaniye Mahallesi'nde bulunan bir oto yağ değişim işyerinde meydana geldi. İşyeri sahibi Bülent Çölek, vurulmuş halde bulundu. Kanlar içerisinde kalan şahısı yağ değiştirmeye gelen otobüs şoförü fark etti. İçerden kapalı olan kapıyı açamayan şoför çevredeki esnaflardan yardım istedi. Gelen esnaflar camı kırarak kapıyı açtı. Yaralı şahıs haber verilmesi üzerine gelen ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan şahıs hemen ameliyata alındı.

İşyerinin üstünde evleri bulunan şahsın babası olayı duyunca şok geçirdi. Olay yerine gelen polisle inceleme yaptı. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada kimsenin silah sesini duymadığını belirledi. Emniyet ekipleri, şahsın silahı temizlerken kendi kendini yanlışlıkla mı vurduğunu, yoksa birisi tarafından mı vurulduğunu araştırıyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:20 Kaynak: İHA

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