Son Dakika Haberleri: İşyerinden Çaldığı Akaryakıtı Kendi Garajında Depolamış

İşyerinden Çaldığı Akaryakıtı Kendi Garajında Depolamış

2 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir işletmede elektrik teknikeri olarak çalışan kişinin işletmeye ait akaryakıt tankından değişik tarihlerde çaldığı motorini kendine ait garajda depoladığı tespit edildi.

İşyerinden Çaldığı Akaryakıtı Kendi Garajında Depolamış, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir işletmede elektrik teknikeri olarak çalışan kişinin işletmeye ait akaryakıt tankından değişik tarihlerde çaldığı motorini kendine ait garajda depoladığı tespit edildi.

Bandırma'nın Ömer mahallesinde faaliyet gösteren bir işletmede elektrik teknikeri olarak çalışan M.S. isimli şahsın işletmeye ait akaryakıt tankından değişik tarihlerde motorin çaldığı ve çaldığı motorinleri de ilçe merkezinde kendisine ait bir garajda depoladığı istihbaratını alan jandarma ekipleri operasyon başlattı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda işyerinden çıkarken takibe alınan M.S.'nin yapılan takip sırasında işletmenin akaryakıt tankından motorin çaldığı ve kullandığı araca koyarak işletmeden çıktığı tespit edildi. Şahsın kullandığı araç Bandırma- Bursa Devlet Karayolu'nda durdurularak araçta yapılan aramada bir bidon içerisinde 20 litre motorin ele geçirildi.

Garajdan 600 litre motorin çıktı

Aracında 20 litre motorinle yakalanan M.S.'ye ait Hacıyusuf Mahallesi'nde bulunan garajda da arama yapılması kararlaştırıldı. Ekipler şahsa ait garaja girdiklerinde ise 65 bidon halinde 600 litre motorinin depolandığını gördü. Bulunan motorin haricinde garajda 700 metre antigron bakır kablo, 1 bilgisayar, 7 kutu elektrik sigortası, 1 güç kaynağı, 7 kordansatör, 1 harddisk, 1 topraklama ölçü aleti, 1 regülatör, 1 güç kontrol rölesi, 1 kıyma makinesi, 7 çift iş ayakkabısı, 4 adet matkap, bir adet lokma takımı, ve muhtelif elektronik eşyalar tespit edildi. Tespit edilen eşyalar işletme yetkilisine verilirken M.S. hakkında yasal işletm başlatıldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:16 Kaynak: İHA

Balıkesir, Bandırma, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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