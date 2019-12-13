İşyerinden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İşyerinden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

İşyerinden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Nevşehir'de bir iş yerinden kombi, kalorifer peteği, avize çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı.

İşyerinden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Nevşehir'de bir iş yerinden kombi, kalorifer peteği, avize çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı.


Alınan bilgilere göre, Bir restorana giren hırsızlar iş yerinde bulunan 15 bin lira değerinde olan kombi, 4 adet kalorifer peteği, 28 adet avize sarkıtı, 4 adet duvar apliklerinin yanı sıra iş yerinde bulunan ve değeri 15 bin lira bulan eşyalara zarar verilmesi ile ilgili polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında 3 şüpheli tespit edildi. Polis ekipleri tarafından hırsızlığı yaptıkları tespit edilen Y.Ö., M.K. ve A.E. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar çaldıkları malzemeyi hurdacıya sattıklarını ifade ettiler. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her üç şahısta tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:52 Kaynak: İHA
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