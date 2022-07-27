Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde bir işyerinden hırsızlık yapan Z.D. ve S.İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahısları kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin çaldığı malzemelerde sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İşyerinden hırsızlık yapan şahıslar polisten kaçamadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.