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İşyerinden hırsızlık yapan şüpheli polisten kaçamadı - Son Dakika

İşyerinden hırsızlık yapan şüpheli polisten kaçamadı

22.02.2022 10:09
İşyerinden hırsızlık yapan şüpheli polisten kaçamadı

Manisa'nın Kula ilçesinde geçtiğimiz günlerde işyerinden gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili geniş çaplı araştırma yapan emniyet güçleri, işyerinden hırsızlık yapan şahsı çaldığı malzemeler ile kısa sürede yakaladı.

Manisa'nın Kula ilçesinde geçtiğimiz günlerde işyerinden gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili geniş çaplı araştırma yapan emniyet güçleri, işyerinden hırsızlık yapan şahsı çaldığı malzemeler ile kısa sürede yakaladı. Ekiplerce kıskıvrak yakalanan şüpheli, çaldığı malzemeleri teslim etmesinin ardından ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Kula'da 17 Şubat günü gece saatlerinde Cami Cedit Mahallesi 173 sokak üzerinde bulunan Ö.T.(47)'ye ait tütün satışı yapılan işyerinden hırsızlık olayı odluğu tespit edildi. Konuyla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki güvenlik kameraları ile kameraları takibe aldı. 2 günlük inceleme sonucunda şüphelinin M.E.(36) olduğunu tespit eden ekipler, şüpheli M.E.'yi ikamet ettiği Zaferiye Mahallesi 133 Sokak üzerindeki evinde çaldığı 7 kilo bandrollü tütün, 24 karton makaron, 81 adet çakmak ve 35 TL para ile birlikte yakaladı. Emniyet güçlerine çaldığı malzemeleri kendi rızasıyla teslim eden M.E., emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

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Araştırma, Hisarcık, Manisa, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İşyerinden hırsızlık yapan şüpheli polisten kaçamadı - Son Dakika


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