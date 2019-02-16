İşyerinden Para Çaldı Polisten Kaçamadı
29 dakika önce
Çorum'un İskilip ilçesinde bir işyerinden para zanlı polisten kaçamadı.
Çorum'un İskilip ilçesinde bir işyerinden para zanlı polisten kaçamadı.
Olay, Yenicamii mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zübeyde hanım caddesi üzerinde bir işyerinin boş olduğunu gören S.K. adlı şahıs içeri girerek çekmecede bulunan bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden işyeri sahibi polise giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polisle, kimliğini tespit ettikleri S.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.
Suçunu itiraf eden zanlı, hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edildi. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:28 Kaynak: İHA
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