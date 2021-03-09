İşyerinden ve bağ evinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

İşyerinden ve bağ evinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

09.03.2021 10:27
İşyerinden ve bağ evinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de iki ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de iki ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı ilçesine bağlı Satılmışoğlu ve Batıkent mahallelerinde İ.B. isimli şahsa ait işyerinden ve N.S. isimli şahsa ait bağ evinden faili meçhul hırsızlık olayları gerçekleşti. Meydana gelen her iki hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik olarak, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde her iki olayında faili olan 2 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması ve çalınan eşyaların bulunması amacıyla adli makamlardan alınan arama kararı ile U.C.N ve B.G., Şirintepe mahallesinde bulunan ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan arama neticesinde; İ.B. isimli şahsa ait işyerinden ve N.S. isimli şahsa ait bağ evinden çalınan eşyalar ve malzemeler ele geçirildi. Çalıntı eşyalar, eşya sahiplerince teşhis edilerek, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile kendilerine teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, iş yerinden ve bağ evinden hırsızlık suçlarından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ESKİŞEHİR

İşyerinden ve bağ evinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
İşyerinden ve bağ evinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İşyerinden ve bağ evinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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