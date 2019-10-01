İşyerine gelen avukatı öldüren müteahhit hakim karşısında

ÜMRANİYE'de görüşmek için bürosuna gelen avukatı silahla öldürdüğü gerekçesi ile tutuklu bulunan müteahhit Mehmet Sabri Kılıç'ın yargılanmasına başlandı. Olay günü avukatın bürosuna geldiğini söyleyen Mehmet Sabri Kılıç, "Silahımı çekmeceden çıkardım. Maktul göz ucuyla 'abi bakabilir miyim' dedi. Ben de silahın horozunu kalkık görünce hem horozunu indireyim hem de şarjörünü çıkarıp boş olarak maktule vereyim diye düşündüm. Elimi silaha atmamla patlaması bir oldu. Patlama sesiyle maktulün vurulduğunu gördüm. Şok oldum, hemen yukarı fırladım. Ben kasten öldürmedim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Sabri Kılıç ve avukatı ile maktül Hüseyin Yama'nın yakınları ve avukatı katıldı. İstanbul Barosu adına avukatlar Mehmet Emre Elçi, Abdullah Onur Eyüboğlu ve Gökmen Dumlu da duruşmaya katıldı.

OLAY ANINI ANLATTI

Tutuklu sanık Mehmet Sabri Kılıç savunmasında, Hüseyin Yama'nın olay günü bürosuna geldiğini belirterek, "Müşteri getirecekti. Birlikte bir arsaya bakacaktık. Müşteriler gelmedi. O gün hava çok sıcaktı. Sabahleyin geldiğimde ruhsatlı silahımı çekmeceye bırakmıştım. Eve gideceğimiz için silahımı almam gerekiyordu. Tabancayı çekmeceden çıkardım. Gömleğimin için saklayacak şekilde koyacaktım. Maktul göz ucuyla 'abi bakabilir miyim' dedi. Ben de silahın horozunu kalkık görünce hem horozunu indireyim hem de şarjörünü çıkarıp boş olarak maktule vereyim diye düşündüm. Elimi silaha atmamla patlaması bir oldu. Patlama sesiyle maktulün vurulduğunu gördüm. Şok oldum, hemen yukarı fırladım" dedi.

'KASTEN ÖLDÜRMEDİM'

Polis ve ambulansa haber verdiğini söyleyen sanık Kılıç, "Ben kasten öldürmedim. Beraatimi ve tahliyemi isterim" dedi.

AVUKATIN BABASI SANIKTAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Söz alan Hüseyin Yama'nın babası İlyas Yama, suç tarihinde memleketinde olduğunu söyleyerek, "Sanık oğlumu kasten, planlı ve programlı şekilde öldürmüştür. Söylediklerinin hepsi yalandır. Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılsın" dedi.

Hüseyin Yama'nın eşi Nurdan Yama ise, olayın kazayla gerçekleştiğine inanmadığını belirterek, "Ev nedeniyle sanıkla eşim ve ailesi arasında husumet vardı. Eşim sanıkla görüşmeye gideceğini bana söylemedi. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Sanığın telefonuyla aradığını beyan ettiği 155 polis imdat ve 112 acil servisi arayıp aramadığının tespiti için Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Avukat Hüseyin Yama'nın 8 Temmuz 2019 tarihinde Ümraniye'de gittiği müteahhit Mehmet Sabri Kılıç'ın bürosunda silahla öldürülmesi üzerine soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit hakkında, "Kasten adam öldürme" suçundan dava açmıştı.



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