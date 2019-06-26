İşyerine giren yavru ebabili yetkililere teslim etti
2 saat önce
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde belediye işçisi Gökhan Şen, görev yaptığı iş yerine geldiğinde yerde bitkin halde bulduğu "ebabil" kuşu yavrusunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:53 Kaynak: AA
'nin Kadirli
ilçesinde belediye işçisi Gökhan Şen, görev yaptığı iş yerine geldiğinde yerde bitkin halde bulduğu "ebabil" kuşu yavrusunu Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Şen, sabah görev yaptığı işyerine geldiğinde yerde bitkin halde duran kuş yavrusunu farketti. Daha önce görmediği bir tür olan yavruyu araştıran Şen, yavrunun "ebabil" olduğunu anlayınca durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.
Ekipler gelene kadar yavru kuşu besleyerek ilgilenen Şen, "Sabah
iş yerime geldiğimde Kur'an-ı Kerim' de adı geçen 'ebabil' kuşu yavrusunu gördüm. Yorgun ve bitkin haldeydi. Güzel bir hayvan. İnsandan kaçmıyor. Yetkililere teslim ettiğimiz ebabil kuşu inşallah hayatını güzel şekilde devam ettirir." diye konuştu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri ise teslim aldıkları yavru kuşun tedavisinin yapılmasının ardından doğaya salınacağını bildirdi.
Oyuncu İnci Türkay eski eşiyle olan velayet davasında kazandı
Volkswagen, 560 kiralık işçi ile yollarını ayırıyor
1700 kişilik belediye kadrosuna, 73 bin iş başvurusu yapıldı
Türkiye ile KKTC arasında sahil güvenlik alanında iş birliği