Son Dakika Haberleri: İşyerine giren yavru ebabili yetkililere teslim etti
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İşyerine giren yavru ebabili yetkililere teslim etti

50 dakika önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde belediye işçisi Gökhan Şen, görev yaptığı iş yerine geldiğinde yerde bitkin halde bulduğu "ebabil" kuşu yavrusunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde belediye işçisi Gökhan Şen, görev yaptığı iş yerine geldiğinde yerde bitkin halde bulduğu "ebabil" kuşu yavrusunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Şen, sabah görev yaptığı işyerine geldiğinde yerde bitkin halde duran kuş yavrusunu farketti. Daha önce görmediği bir tür olan yavruyu araştıran Şen, yavrunun "ebabil" olduğunu anlayınca durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.
Ekipler gelene kadar yavru kuşu besleyerek ilgilenen Şen, "Sabah iş yerime geldiğimde Kur'an-ı Kerim' de adı geçen 'ebabil' kuşu yavrusunu gördüm. Yorgun ve bitkin haldeydi. Güzel bir hayvan. İnsandan kaçmıyor. Yetkililere teslim ettiğimiz ebabil kuşu inşallah hayatını güzel şekilde devam ettirir." diye konuştu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri ise teslim aldıkları yavru kuşun tedavisinin yapılmasının ardından doğaya salınacağını bildirdi.
İşyerine giren yavru ebabili yetkililere teslim etti
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:46 Kaynak: AA
Kadirli, Osmaniye, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Güncel
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