İŞYERİNE İNGİLİZCE VE TÜRKÇE 'ŞİDDETE HAYIR' TABELASI ASTI - Son Dakika

İŞYERİNE İNGİLİZCE VE TÜRKÇE 'ŞİDDETE HAYIR' TABELASI ASTI

12.12.2020 10:58
İŞYERİNE İNGİLİZCE VE TÜRKÇE 'ŞİDDETE HAYIR' TABELASI ASTI, System.String[]

KADINLARIN evlerinde yaptıkları turşuları satın alarak Avcılar'da açtığı işyerine İngilizce ve Türkçe 'Şiddete hayır' tabelası asan şair-yazar Selçuk Nur, bu yolla kadın ve çocuklara şiddete karşı farkındalık oluşturmaya çalıştığını söyledi.

KADINLARIN evlerinde yaptıkları turşuları satın alarak Avcılar'da açtığı işyerine İngilizce ve Türkçe 'Şiddete hayır' tabelası asan şair-yazar Selçuk Nur, bu yolla kadın ve çocuklara şiddete karşı farkındalık oluşturmaya çalıştığını söyledi.

Merkez Mahallesi'nde açtığı işyerine 'No violence-Şiddetin her türlüsüne karşıyız' tabelası asan Selçuk Nur, bu yolla farkındalık oluşturduğunu savundu. Aynı zamanda 'Ayrımsız İnsan, Sanat, Kültür ve Eğitim Platformu' kurucu başkanı olan şair-yazar Nur, ticareti sevdiğini bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesi de gerçekleştirdiğini anlattı. Nur, Koronavirüs ile mücadele döneminde evlerinden dışarı çıkamayan kadınları turşu imal etmeye yönlendirirken, onlara iş/istihdam olanağı sağladıklarını, 'No violence-Şiddetin her türlüsüne karşıyız' tabelası altında satış yapmaya başlamasının büyük ilgi çektiğini ifade etti. Selçuk Nur, şöyle dedi:

"Adımız insan, gücümüz kadın, yolumuz eğitim' düşüncesiyle kadınlarımıza iş/istihdam sağlıyoruz. İşyerimizin tabelasında yazdığımız 'No violence', 'Şiddete hayır' demek. Tabelamızın özellikle erkeklerin dikkatini çekmesi beni çok mutlu etmiştir. Bilinçlendirerek, sosyal sorumlulukları halkımıza böyle ulaştıracak sosyal mesajları vererek ve hizmetlerde bulunacak olursak sıkıntıların çözüldüğünü göreceğiz. Koronavirüs döneminde sağlıkçılarımıza yapılan saldırıları da kınıyorum.Benim annem de bir kadın ve o da hijyene dikkat  ediyor. Kadınlarımız bu konuda büyük hassasiyet içerisinde. Kadınlarımızın evlerinde kendi elleriyle hijyen ve sağlık koşullarına uygun turşu imal edebileceğini düşünerek buna yönlendirdim.öNur, kadın ve çocuklara yönelik şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu belirtirken bunu neden İngilizce yazma gereği duyduğuna ilişkin, "Eğitim ve araştırmadan mahrum bir toplum olduğumuzu söyleyebilirim. İngilizce tabelayı gören araştırmaya yöneldi. Nitekim öyle olduö diye konuştu.Nur, görenlerin durup okudukları, cep telefonu ile fotoğrafını çektiği tabelayı sosyal medya hesaplarından paylaştığı turşucu dükkanın dışında Münir Özkul ile Adile Naşit'in'Neşeli Günler' filminden bir karenin de yer aldığı fotoğrafa yer verdi.

"TARİHİ YAZAN ADAM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için seçim döneminde kullanılan 'Tarihi Yazan Adam'ın söz ve müziğini hazırlayan Selçuk Nur, yakında turşu için yazdığı şarkıyı da paylaşacağını ekledi.

İŞYERİNE İNGİLİZCE VE TÜRKÇE 'ŞİDDETE HAYIR' TABELASI ASTI
İŞYERİNE İNGİLİZCE VE TÜRKÇE 'ŞİDDETE HAYIR' TABELASI ASTI
İŞYERİNE İNGİLİZCE VE TÜRKÇE 'ŞİDDETE HAYIR' TABELASI ASTI
İŞYERİNE İNGİLİZCE VE TÜRKÇE 'ŞİDDETE HAYIR' TABELASI ASTI
İŞYERİNE İNGİLİZCE VE TÜRKÇE 'ŞİDDETE HAYIR' TABELASI ASTI

İngilizce, Avcılar, Selçuk, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İŞYERİNE İNGİLİZCE VE TÜRKÇE 'ŞİDDETE HAYIR' TABELASI ASTI - Son Dakika


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