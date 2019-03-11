Son Dakika Haberleri: İşyerine Pompalı Tüfekle Ateş Açan Şahıs Tutuklandı

İşyerine Pompalı Tüfekle Ateş Açan Şahıs Tutuklandı

1 saat önce

Nevşehir'de bir işyerinin kapısına pompalı tüfekle ateş açıp kaçan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

İşyerine Pompalı Tüfekle Ateş Açan Şahıs Tutuklandı, System.String[]
Nevşehir'de bir işyerinin kapısına pompalı tüfekle ateş açıp kaçan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İbrahim aşa Mahallesi Garaj Sokakta bir iş yerinin kapısına pompalı tüfekle ateş edip kaçan T.K. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K. genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tehdit ve mala zarar verme suçlarından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:34 Kaynak: İHA

Polis, Nevşehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Taksim'de Ezanı Islıkladığı İddia Edilene de Tepki Gösterene de Biber Gazı Sıkıldı Ezanın Islıklandığı İddialarının Ardından Bir Grup, Tekbir Getirerek Taksim'de Yürüdü

Baltayla Vapurda Panik Yaratan Şahıs Serbest Bırakıldı Opera Sanatçısı, "Bu Gezegende İyi Yaşayın" Notunu Paylaştıktan Sonra İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 11:44:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşyerine Pompalı Tüfekle Ateş Açan Şahıs Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]