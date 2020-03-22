İşyerine pompalı tüfekle saldırı - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açıldı.

Alınan bilgiye göre, L.Ç'nin Akıncılar Mahallesi'ndeki iş yerine pompalı tüfekle ateş edildi.

Saldırıda yaralanan olmazken, polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.