İşyerine pompalı tüfekle saldırı - Son Dakika

İşyerine pompalı tüfekle saldırı
6 saat önce
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açıldı.
Alınan bilgiye göre, L.Ç'nin Akıncılar Mahallesi'ndeki iş yerine pompalı tüfekle ateş edildi.
Saldırıda yaralanan olmazken, polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:03 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Sağlık çalışanları; Marmaray, Başkentray ve İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz yararlanacak Otobüsten indirip kurşun yağdırdı, kurşunu bitince dipçikle saldırdı...Dehşet anları kamerada Çocuğunu uyuşturucuya alıştıran kayınbiraderine ateş etti ardından dipçikle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün