İşyerine silahlar patladı 1'i ağır iki kişi yaralandı - Son Dakika
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İşyerine silahlar patladı 1'i ağır iki kişi yaralandı

28.05.2022 15:45
İşyerine silahlar patladı 1'i ağır iki kişi yaralandı

Bursa'da barışmak için bir işyerinde buluşan taraflardan birinin etrafa ateş açması sonucu ortalık adeta savaş alanına döndü.

Bursa'da barışmak için bir işyerinde buluşan taraflardan birinin etrafa ateş açması sonucu ortalık adeta savaş alanına döndü. Çıkan çatışmada 2 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Olay önceki gün akşam saatlerinde Nilüfer ilçesi, Alaaddinbey Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre barışmak için bir işyerinde buluşan iki tarafın ateş açması sonucu büyüyen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Tarafların verdiği ilk ifade doğrultusunda olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, aralarında telefonda küfürleşme yüzünden husumet çıkan, Aziz S. ve arkadaşı Metin D.'yi barıştırmak isteyen Mustafa U., tarafların talebi doğrultusunda her iki şahsı da kendi işyerine davet etti. Buluşma yeri olan çelik ev imalatı yapan fabrikaya önce Metin D. ardından da Aziz S. geldi. O sırada Mustafa U.'nun ortağı Mert B. ve kuzeni Mesut K. de işyerindeydi. İkilinin görüşmesi sırasında, Aziz S.'yi dışarıda bekleyen arabada bulunan Hüseyin İ. (44) birden elinde pompalı tüfekle içeri girerek işyerinde bulunan şahıslara ateş açtı. Açılan ateş sonucu Metin D. (40) ayağından yaralanırken, içeride adeta can pazarı yaşandı. Kendisine gelen mermilerden kaçarak uzaklaşmaya çalışan Mustafa U. ise bu sırada arkasına doğru rastgele ateş etti. Çıkan mermiler Hüseyin İ.'ye isabet ederken, şahıs ağır yaralandı. Aziz S. ve yanındaki şoför ise otomobile binerek hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olayın yaşandığı işyerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin İ.'yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ayağından yaralanan Metin D.'yi gittiği hastanede tedavisinin ardından emniyete getirdi. Yaşanan silahlı kavga sonrası soruşturmayı genişleten polis ekipleri olaya karıştığını tespit ettikleri 3 kişi gözaltına aldı

Arkamdan tüfeği ateşledi

Gözaltına alınan Mustafa U. Emniyet'te verdiği ifadesinde, "Elinde tüfek bulunan şahıs ofisin ortasında bana maksimum iki metre mesafede idi. Tüfeği omuz boyundan direk bana doğrultarak baş kısmıma doğru ateş etti. Şahıs tüfeği ateşlediği esnada ben can havli ile sağ tarafıma doğru esnememle birlikte başımın sol tarafından tüfekten çıkan alevi hissettim. Benim arkamda bulunan cam da patladı. Ben direk ofisin önüne çıkan kapıya can havli ile yöneldim ve kendimi dışarı atmaya çalıştım. Ben koşarken elinde tüfek bulunan şahısta peşimden koşmaya başladı. Arkamdan bir el daha tüfeği ateşledi. Ben şahsın beni öldüreceğini ve başka çarem olmadığını ve kaçamayacağımı anladım. Koşar vaziyette sağ elimi arkama doğru uzatarak peşimden koşan tüfekli şahsa bir kaç kez ateş ettim. Ben ateş ederken şahıs peşimden bir kez daha tüfeği ateşledi. Ben biraz arayı açıp fabrika binasının kapısına yaklaştığım esnada geri dönüp baktığımda şahsın yavaşladığını fark ettim ve sonra şahıs yere düştü" dedi. - BURSA

İşyerine silahlar patladı 1'i ağır iki kişi yaralandı
İşyerine silahlar patladı 1'i ağır iki kişi yaralandı
İşyerine silahlar patladı 1'i ağır iki kişi yaralandı

YORUMLAR
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Çelik kasa hırsızlarını araçlarının rengi ve stopları ele verdi Çelik kasa hırsızlarını araçlarının rengi ve stopları ele verdi İnegöl'de iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı İnegöl'de iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Bursa, Polis, Savaş, Aziz, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İşyerine silahlar patladı 1'i ağır iki kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşyerine silahlar patladı 1'i ağır iki kişi yaralandı - Son Dakika
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