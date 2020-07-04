İşyerini kapatıp gitti, kendisinden bir daha haber alınamadı - Son Dakika

İşyerini kapatıp gitti, kendisinden bir daha haber alınamadı

BAŞAKŞEHİR'deki mobilya atölyesinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Ayhan Çiğnitaş polis ve yakınları tarafından 4 gündür her yerde aranıyor.

BAŞAKŞEHİR'deki mobilya atölyesinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Ayhan Çiğnitaş polis ve yakınları tarafından 4 gündür her yerde aranıyor.

Başakşehir Altınşehir Mahallesi Erik Sokak'ta işletmesini yaptığı mobilya atölyesinden çarşamba günü saat 13.10 sıralarında çıkan Ayhan Çiğnitaş (43) işyerinin bulunduğu caddede bir süre yürüdükten sonra kayıplara karıştı. Çiğnitaş'ın işyerinden çıktığı ardından Osmanlı Caddesi üzerinde bir süre yürüdüğü anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Cep telefonunu ve arabasının anahtarını işyerinde bırakan Çiğnitaş'ın yakınları kendisinden haber alamamaları üzerine polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. 4 gündür kendisinden haber alınamayan 3 çocuk babası Ayhan Çiğnitaş, ailesi ve polis tarafından aranmaya devam ederken, yakınlarının Halkalı'daki evinin önünde bekleyişi sürüyor.

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"BEN ONU TERK EDERİM AMA O ASLA TERK ETMEZ"

Eşinin kayıp haberini aldıkları anı ve sonrası anlatan  Gülzerin Çiğnitaş, "Eşimin kuzeni aradı beni 'arıyorum ulaşamıyorum' dedi. Bende 'işim vardı ben gidemedim' dedim. Sonrasında işyerine eşimin ablasına gönderdim 'bir bir bak', dükkanda olup olmadığına bakması için, gidince bir sürede beklemiş. Geldiğinde 'Ayhan yok' dedi. Bende 1-2 saat bekledikten sonra oğlumu alıp eşimin işyerine gittim. Şeker hastalığı var diye de bayılmıştır diye düşündüm. Aradım ulaşamadım, dükkanın camından baktığımda cep telefonunu gördüm. Çevredeki esnafa sorduk, onlarda görmediklerini söylediler. 3 gün geçtikten sonra aklıma her şey geliyor. Bu adam öldü mü kaldı mı, hayatta yapmayacağı şey. Ben onu terk ederim ama o asla terk etmez. Eşimi duyanlar görenler lütfen karakola haber versinler" dedi.

"BEN OĞLUMU ÇOK ÖZLÜYORUM"

Ayhan Çiğnitaş'ın annesi Naile Çiğnitaş ise "Oğlum işyerindeydi sonra bize işyerinde yok diye haber geldi. Bende aradım ulaşamadım. O günden beri görmedim. Ben oğlumu çok özlüyorum. Hayatından endişe ediyorum, gören duyan bize haber versin. Küçük kızı var, çocukları 'baba baba' diye perişan oldu. Çocuklarına çok düşkündü, kendisi yemez çocuklarına yedirirdi" şeklinde konuştu.


Altınşehir, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 12:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İşyerini kapatıp gitti, kendisinden bir daha haber alınamadı - Son Dakika

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