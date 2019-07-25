Son Dakika Haberleri: İşyerinin önündeki köpeğin saldırısına uğradı
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İşyerinin önündeki köpeğin saldırısına uğradı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi işyerinin önünde bağlı olan köpeğin saldırısına uğradı.

İşyerinin önündeki köpeğin saldırısına uğradı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi işyerinin önünde bağlı olan köpeğin saldırısına uğradı.

Olay Organize Sanayi 4. Caddede meydana geldi. Sacit N, iddiaya göre bir işyerinin önünden geçerken kapının önünde bağlı olan sahipli bir köpek tarafından saldırıya uğradı. Neye uğradığını şaşıran adamın yardımına işyeri sahibi ile çevredeki vatandaşlar yetişti. Köpeğinin saldırısından kurtarılan Sacit N, özel bir araçla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan şahsın tedavisi sürüyor. - BURSA
İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:46 Kaynak: İHA
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