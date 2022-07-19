İşyerinin önündeki saksıda bulunan ağacın dallarını kırıp götürdü - Son Dakika
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İşyerinin önündeki saksıda bulunan ağacın dallarını kırıp götürdü

19.07.2022 14:47

İşyerinin önündeki saksıda bulunan ağacın dallarını kırıp götürdü Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere kimse anlam veremediANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işyerinin önünde saksı içerisinde bulunan çam ağacı, kimliği belirsiz bir kadın tarafından kırılıp kopartılarak zarar gördü.

İşyerinin önündeki saksıda bulunan ağacın dallarını kırıp götürdü

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere kimse anlam veremedi

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işyerinin önünde saksı içerisinde bulunan çam ağacı, kimliği belirsiz bir kadın tarafından kırılıp kopartılarak zarar gördü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri izleyince şok olan işyeri sahibi, ağaçların yandığı bir süreçte ağaca zarar verilmesine anlam veremediklerini söyledi.

Olay, Yukarı Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. 7001 sokak üzerinde bulunan güzellik merkezinin önünde saksı içerisindeki çam ağacının dalları, önceki gece saat 03.00 sıralarında yanında bir de erkek bulunan kimliği belirsiz bir kadın tarafından kırılmak suretiyle götürüldü.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Sabah işyerine geldiğinde saksı içerisinde bulunan çam ağacının kırılmış olduğunu gören işyeri sahibi Eşe Eser Arslan, işyerinin güvenlik kamerasını açarak izlemeye koyuldu. Gece 03.00 sıralarında işyerinin önüne gelen birisi kadın diğeri erkek 2 kişiden kadın olanının, işyerinin önünde bulunan çam ağacını eliyle tutarak koparmak istediği, koparamayınca da saksının kenarına ayağı ile basmak suretiyle ağacın dallarını koparıp götürdüğünü gördü.

"Bunlar doğa düşmanı"

Ülkenin ve Manavgat'ın yaşadığı yangınlardan dolayı ağacın ve yeşilin değerinin daha iyi anlaşıldığını belirten Eşe Eser Arslan, "Sabah kamerada olayı görünce şaşkına döndük. Kadının elinde başka yerden kopardığı bir de çiçek vardı. Demek ki bizim ağaçtan önce başkasından da çiçeği koparmış. Şu sıcaklarda yangınlarla boğuşurken, biz ağaç büyüsün diye gözümüz gibi bakarken bunun yapılması çok acı" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İşyerinin önündeki saksıda bulunan ağacın dallarını kırıp götürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İşyerinin önündeki saksıda bulunan ağacın dallarını kırıp götürdü - Son Dakika
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