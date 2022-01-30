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İŞYERİNİN ÖNÜNÜ TEMİZLERKEN TONLARCA KARIN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU - Son Dakika

İŞYERİNİN ÖNÜNÜ TEMİZLERKEN TONLARCA KARIN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU

30.01.2022 10:01

KAR kalınlığının yarım metreyi bulduğu Muş kent merkezinde, iş yerinin giriş kapısında biriken karı temizleyen Çağatay Gülşen (50), 6 katlı binanın çatısından düşen tonlarca karın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

KAR kalınlığının yarım metreyi bulduğu Muş kent merkezinde, iş yerinin giriş kapısında biriken karı temizleyen Çağatay Gülşen (50), 6 katlı binanın çatısından düşen tonlarca karın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kaldırımda yürüyen bir vatandaşın çığlığı ve çatıdan gelen ürkütücü ses ile bulunduğu yerden kaçan Gülşen'in, belkide ölümden kıl payı kurtulduğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstasyon Caddesi üzerindeki bir çiğköfte dükkanının işletmeciliğini yapan Çağatay Gülşen, kürekle dükkanının giriş kapısında biriken karı temizlemeye başladı. Kısa bir süre sonra 6 katlı binanın çatısından gelen ürkütücü ses ve kaldırımda yürüyen vatandaşın çığlığı üzerine bulunduğu yerden kürekle birlikte kaçmaya başlayan Gülşen, tonlarca kar ve buz kütlesinin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Ölümden saniyelerle kurtulan Gülşen, yaşadığı şoku saatler sonra atlatabilirken, o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

KAR VE BUZ KÜTLESİNİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Kar yağışının yoğun bir şekilde etkili olmasının ardından dükkanının önünde biriken karı temizlemek isterken yaşadığı anları anlatan Çağatay Gülşen, 'Dükkanın önünde biriken karı, kürekle temizliyordum. O sırada çatıdan büyük bir gürültü ile kar kütlesinin düştüğünü tahmin ettim. Ayrıca yoldan geçen bir vatandaşın uyarısı, bağırmasıyla kendimi son anda kar kütlesinin altında kalmaktan kurtardım" diye konuştu.

Çatılardaki kar ve buz sarkıtlarının olası bir can ve mal kaybına neden olmaması için dikkat edilmesini isteyen Gülşen, 'Çatı atlarından geçerken daha dikkatli olmasını isterim. Hem trafikte, hem kaldırımda yürüyen vatandaşların çatı altından geçerken daha dikkatli olmaları gerekir" dedi.

İŞYERİNİN ÖNÜNÜ TEMİZLERKEN TONLARCA KARIN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU
İŞYERİNİN ÖNÜNÜ TEMİZLERKEN TONLARCA KARIN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU
İŞYERİNİN ÖNÜNÜ TEMİZLERKEN TONLARCA KARIN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU

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Gülşen, Muş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İŞYERİNİN ÖNÜNÜ TEMİZLERKEN TONLARCA KARIN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: İŞYERİNİN ÖNÜNÜ TEMİZLERKEN TONLARCA KARIN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU - Son Dakika
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