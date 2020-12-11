İşyerleri su basan Kemeraltı esnafından İZSU'ya tepki - Son Dakika

İZMİR'de dün akşam etkili olan sağanak nedeniyle işyerleri sular altında kalan tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı, altyapıdaki eksiklikler nedeniyle İZSU'ya tepki gösterdi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün 3 gün boyunca aralıklı ve yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı sonrası İzmir'de beklenen yağmur, dün akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Etkili olan yağış sonucu kentin birçok noktasında su birikintileri oluştu. Yağışla birlikte gece saatlerinde tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda da birçok iş yerini su bastı. Gece dükkanlarına gelen esnaf, işyerlerine dolan suları tahliye etti. Esnaf sabah saatlerinde kadar dükkanlarını temizlemeye devam etti.