Son Dakika Haberleri: İşyerleri Yapılan Oduncu Pazarı Esnafından Teşekkür

İşyerleri Yapılan Oduncu Pazarı Esnafından Teşekkür

2 saat önce

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un verdiği talimatla Şanlıurfa Hızarcılar ve Kavakçılar Sitesinde çıkan yangında küle dönen işyerlerinde başlatılan inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı.

İşyerleri Yapılan Oduncu Pazarı Esnafından Teşekkür, System.String[]
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un verdiği talimatla Şanlıurfa Hızarcılar ve Kavakçılar Sitesinde çıkan yangında küle dönen işyerlerinde başlatılan inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı. İşyerlerinin eski haline getirilmesinin mutluluğunu yaşayan esnaf, Başkan Fevzi Demirkol'a verdiği destekler ve sözünü tuttuğu için teşekkür etti. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Hızarcılar ve Kavakçılar Sitesinde yürütülen inşaat çalışmaları, hızla devam ediyor. Yangınla birlikte küle dönen 4 işyerinin yeniden yapıldığı çalışmalarda sona yaklaşılırken, inşaat çalışmalarını işyeri sahipleri de yakından takip ediyor.

İnşaat alanında incelemelerde bulunan Hızarcılar ve Kavakçılar Dernek Başkanı Hüseyin Akbıyık da, işçilerle görüştü. Haliliye Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yapan Dernek Başkanı Akbıyık, "Olay gecesi sağ olsun Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol buraya, olay yerine geldi. Gece 01.00'a kadar bizimle birlikte yangınla mücadeleyi takip etti. Bilhassa Fevzi Demirkol, bir itfaiye eri gibi yangınla mücadelede canla başla çalıştı. Fevzi Demirkol başkanımız, o gece esnafımıza 'hiç merak etmeyin, işyerlerinizi biz yapacağız' dedi ve sözünü tuttu. Kendisine esnafım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

İşyeri yeniden yapılan yangın mağdurlarından Abdurrahman Hızar da, "Fevzi Demirkol başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanımız geldi buraya ve dedi, ben buraları yaptıracağım. Allah kendisinden razı olsun. Şimdi işyerlerimiz eski haline getiriliyor. Bilhassa Fevzi Demirkol başkanımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Şanlıurfa Hızarcılar ve Kavakçılar Sitesinde, 22 Ağustos 2018'de çıkan yangında 4 işyeri kullanılamaz hale gelmiş, Başkan Fevzi Demirkol'da görüştüğü esnafa işyerlerini Haliliye Belediyesi olarak yeniden yapacakları sözünü vermişti. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:49 Kaynak: İHA

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