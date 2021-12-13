İŞYERLERİNİ AÇMADAN ÖNCE GÜVERCİNLERİ BESLİYORLAR - Son Dakika

TÜRKİYE'nin en soğuk kentlerinden biri olan Kars'ta birçok esnaf işyerini açmadan önce, güvercinler için aldıkları yemleri sokaklara dökerek onların karınlarını doyuruyor. İşyerlerinin çatılarında esnafın gelmesini bekleyen yüzlerce güvercin, atılan yemlerle birlikte cadde ve sokakları tamamen kaplıyorlar. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Kars'ta vatandaşlar araçların donmaması için geceleri onları battaniye, kilim ya da brandalarla sıkı sıkı sarıyor.

Geçtiğimiz hafta lapa lapa yağan karla beyaza bürünen Kars'ta soğuklar etkisini giderek göstermeye başladı. İnsanları olduğu gibi yapan hayatı da olumsuz yönde etkileyen karakışa önlem almaya çalışan vatandaşlar, yaban hayatı da unutmadı. Karslılar üşümemek için işyerleri ve evlerinde gün boyu kalorifer, soba ve doğal yakarken dışarıda kalan araçlarının da donmaması için battaniye, kilim ve brandalar sararak önlem alıyor. Donan araçlarını çalışmak isteyenler ise zorlu bir mücadele bekliyor. Kimi aracın yakıt tankına sıcak kaynattığı suyu dökerken kimisi de yakıt tankının altında ateş yakıyor. Soğuk hava yüzünden çatı ve doğal gaz borularında buz sarkıtları oluştu. Yağan karın ardından başlayan soğuklar nedeniyle dün geceyi sıfırın altında 15 derece ile geçiren Kars'ta dışarı çıkanlar üşememek için kat kat giyinmek zorunda kalıyor.

Doğada bitki örtüsünün karla kaplı olması nedeniyle yiyecek bulmak güçlük çeken güvercinler, kedilerini hiçbir zaman unutmayan merkez Eski Pazar Caddesindeki yerini alıyor. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte çatıları dolduran yüzlerce güvencin esnafın gelişini bekliyor. Esnaf, işyerini açmadan önce kendilerini bekleyen güvercinler için aldıkları yemleri cadde ve sokaklara döküyor. Atılan yemlerle birlikte gökyüzü ve caddeler güvercinle kaplanıyor. Çarşıdaki her esnafın güvercinler için yem bıraktığını söyleyen Orhan Dallı, Kuşlar bizi sabah erkenden bekliyorlar. Aynı kahvaltı bekleyen çocuklar gibi. İşe geldiğimizde hemen onların yemlerini veririz. Onlar yemlerini yerken bizde işlerimizi açarız. Bu yıllardır bir gelenek haline gelmiştir. Bizden sonrada çocuklarımız bu geleneği sürdürecek diye konuştu.