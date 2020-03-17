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İşyerlerinin yarısında kriz yönetim planı bulunmuyor
44 dakika önce
StratejiCo'nun DÜNYA işbirliği ile Türkiye genelinde gerçekleştirdiği Koronavirüs Gündem Araştırması'na göre, işletmelerin ancak yüzde 45'i kriz yönetim planına sahip, yüzde 45'inde ise plan yok...
StratejiCo'nun DÜNYA işbirliği ile Türkiye genelinde gerçekleştirdiği Koronavirüs Gündem Araştırması'na göre, işletmelerin ancak yüzde 45'i kriz yönetim planına sahip, yüzde 45'inde ise plan yok...
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:08
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