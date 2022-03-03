İşyurtları, TSK'nin askeri kıyafet ve diğer tekstil ürünleri ihtiyacı için üretim yapacak - Son Dakika
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İşyurtları, TSK'nin askeri kıyafet ve diğer tekstil ürünleri ihtiyacı için üretim yapacak

03.03.2022 16:15
İşyurtları, TSK'nin askeri kıyafet ve diğer tekstil ürünleri ihtiyacı için üretim yapacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tekstil ürünlerine yönelik iş gücü kapasitesinin MSB'nin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması amacıyla iş birliği protokolünün imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, protokol kapsamında, işyurtlarının mevcut kabiliyetlerini kullanarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri kıyafet ve diğer tekstil ürünleri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik üretimler gerçekleştireceği kaydedildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İşyurtları, TSK'nin askeri kıyafet ve diğer tekstil ürünleri ihtiyacı için üretim yapacak - Son Dakika


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