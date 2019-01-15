It: Chapter Two Filmi

Stephen King'in aynı isimli popüler romanından sinema
ya uyarlanan O film
inin devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda bir kez daha Andy Muschietti oturuyor. Filmde, Pennywise karakterini ise Bill Skarsgård canlandıracak.Yönetmen:
Andy MuschiettiSenaryo:
Gary Dauberman , Stephen KingOyuncular:
James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Skarsgård, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Bill Hader, Javier Botet, Jack Dylan Grazer, Xavier Dolan, Jay Ryan, Jaeden Lieberher, James Ransone, Jess Weixler, Jeremy Ray Taylor, Jake Weary, Jackson Robert Scott, Nicholas Hamilton, Wyatt Oleff, Isaiah Mustafa, Teach Grant, Logan Thompson, Andy Bean, Kate Corbett , Chosen Jacobs, Angela Thompson, Janet Porter, Stephen Bogaert, Taylor Frey, Ryan Kiera Armstrong, Will Beinbrink , Lyla Elliott, Ari Cohen , Rob Ramsay, Angelica Alejandro, Carla Guerrier, Erik Junnola, Divan Meyer, Anthony Ulc, John Connon, Elena Khan, Chris JigginsFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
It: Chapter TwoYapımcı Firma:
KatzSmith ProductionsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Warner Bros TurkeyVizyon Tarihi:
13.09.2019It: Chapter Two Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.