Son Dakika Haberleri: It: Chapter Two Filmi

It: Chapter Two Filmi

1 saat önce

It: Chapter Two filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. It: Chapter Two filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Stephen King'in aynı isimli popüler romanından sinemaya uyarlanan O filminin devam halkası olan yapımın yönetmen koltuğunda bir kez daha Andy Muschietti oturuyor. Filmde, Pennywise karakterini ise Bill Skarsgård canlandıracak.


Yönetmen: Andy Muschietti
Senaryo: Gary Dauberman , Stephen King
Oyuncular: James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Skarsgård, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Bill Hader, Javier Botet, Jack Dylan Grazer, Xavier Dolan, Jay Ryan, Jaeden Lieberher, James Ransone, Jess Weixler, Jeremy Ray Taylor, Jake Weary, Jackson Robert Scott, Nicholas Hamilton, Wyatt Oleff, Isaiah Mustafa, Teach Grant, Logan Thompson, Andy Bean, Kate Corbett , Chosen Jacobs, Angela Thompson, Janet Porter, Stephen Bogaert, Taylor Frey, Ryan Kiera Armstrong, Will Beinbrink , Lyla Elliott, Ari Cohen , Rob Ramsay, Angelica Alejandro, Carla Guerrier, Erik Junnola, Divan Meyer, Anthony Ulc, John Connon, Elena Khan, Chris Jiggins
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: It: Chapter Two
Yapımcı Firma: KatzSmith Productions
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 13.09.2019

It: Chapter Two Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:54 Kaynak: InterSinema.com

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