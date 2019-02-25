İt Dalaşı'ndan Sonra Rus Büyükelçi, İsveç Dışişleri Bakanlığına Çağrıldı
9 dakika önce
Baltık Denizi semalarında Rusya ve İsveç uçakları arasında yaşanan it dalaşından sonra İsveç'in Rusya Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Baltık Denizi
semalarında Rusya
ve İsveç
uçakları arasında yaşanan it dalaşından sonra İsveç'in Rusya Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
İsveç Genelkurmay Başkanlığından 22 Şubat'ta yapılan açıklamada, Rusya'ya ait SU-27 uçağının Baltık Denizi semalarında İsveç Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağa 20 metreye kadar yaklaştığı belirtilmişti. Havada yaşanan bu krizden sonra Rusya'nın İsveç Büyükelçisi, bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
İsveç Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Diana Qudhaib, "Dışişleri Bakanlığı olayı ciddiye alıyor. Rus uçağı, uçuş güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde uygunsuz ve profesyonel olmayan bir şekilde hareket etti" dedi. - KİEV
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:28 Kaynak: İHA
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